GTA Online: disponibili il nuovo Canis Freecrawler e la Modalità Lotta di classe (remix)

Disponibile ora da Legendary Motorsport, il Canis Freecrawler è il più recente e riuscito tentativo dell'industria automobilistica americana di cancellare il confine tra un SUV per famiglie, un fuoristrada e un robusto trasporto truppe.

Dispone di quattro ruote motrici, sospensioni rinforzate, coppia esagerata e carrozzeria modellata da un blocco di calcestruzzo, perché tu meriti solo il meglio. Dispone anche di sedili imbottiti e sportelli elettrici, perché in fondo sei solo un esserino debole e spaurito. Sali a bordo!

Modalità Lotta di classe (Remix)

Bestia e Juggernaut si affrontano testa a testa nella modalità Lotta di classe (Remix), un devastante scontro tra agilità sovrumana e potenza di fuoco assoluta.

Nei panni della Bestia usa i tuoi superpoteri, come invisibilità temporanea e supersalto, per sopraffare il tuo avversario corazzato e prendere il suo posto dalla parte dei vincitori. Il Juggernaut ha a disposizione la visione termica per neutralizzare le capacità di occultamento della Bestia e un arsenale di armi pesanti per tenerla a distanza. Più tempo passi al controllo del Juggernaut, più il tuo punteggio ne beneficerà nella variante Piazzamento sul podio. In Patata bollente, invece, lancia un attacco nei secondi finali per assicurarti la vittoria. Gioca a Lotta di classe (Remix) per ottenere GTA$ e RP doppi fino al 17 settembre.

GTA$ doppi e RP bonus

Per tutta la settimana, i proprietari di night club incasseranno il doppio dei normali guadagni, fino a racimolare 20.000 GTA$ al giorno (inteso come giorno nel gioco, non giorno reale) al livello massimo di popolarità. Ricorda di svuotare regolarmente la tua cassaforte per incassare il denaro extra.

Oltre a due settimane di GTA$ e RP doppi nella nuova modalità Competizione Lotta di classe (Remix), dai un nuovo significato alle acquisizioni aziendali ostili e ottieni GTA$ e RP doppi per tutte le vittorie in Lotta tra business ottenute fino al 10 settembre.

Celebrazione della fine dell'estate: soldi bonus e sbloccabili gratuiti

Non importa se l'hai passata a correre tra una consegna e l'altra sul tuo Vapid Speedo blindato o a ballare tutta la notte al ritmo del techno nirvana del Gefängnis: quest'estate è degna di essere ricordata. Per farti chiudere la stagione col botto, lo stato di San Andreas offrirà omaggi in GTA$ per tutta la settimana. Gioca a GTA Online durante questa settimana e ottieni un bonus di 250.000 GTA$. Per ogni giorno aggiuntivo di gioco, fino al 10 settembre, riceverai altri 150.000 GTA$. Gioca tutti i giorni della settimana per intascare ben 1.150.000 GTA$ (il premio in GTA$ sarà depositato sul tuo conto di gioco presso la Maze Bank entro il 17 settembre).

In più, al primo accesso di questa settimana riceverai i seguenti articoli rari:

Maglia Paradise

Livrea Tartan Blu per Oppressor MKII

Livrea Mimetica Blu e Verde per Pegassi Oppressor

Sconti su veicoli di lusso, aerei e modifiche

Fino al 10 settembre, sfrutta gli sconti fino al 40% su veicoli di lusso, velivoli e modifiche per veicoli per dare un tocco in più alla tua flotta:

Dinka Jester Classic – 30% di sconto

Mammoth Patriot Stretch – 30% di sconto (sia sul prezzo normale che quello speciale)

MTL Pounder custom – 30% di sconto (sia sul prezzo normale che quello speciale)

Pegassi Oppressor – 40% di sconto (sia sul prezzo normale che quello speciale)

Entity XXR – 30% di sconto

X80 Proto – 40% di sconto

Mammoth Hydra – 30% di sconto (sia sul prezzo normale che quello speciale)

FH-1 Hunter – 40% di sconto (sia sul prezzo normale che quello speciale)

Modifiche di Benny – 40% di sconto (costo della modifica)

Armature per veicoli – 30% di sconto

Sconti su modifiche per night club, proprietà e accessori

Approfitta dello sconto del 30% sulle migliorie dei magazzini centrali dei night club per dare il giusto slancio alla tua impresa. Chi vuole ampliare le proprie operazioni può sfruttare lo sconto del 50% su una selezione di proprietà e accessori, valido per tutta la settimana.