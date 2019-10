GTA Online: il nuovo update introduce le sfide multiplayer Re della Collina

Dopo aver mandato in visibilio gli utenti PC con le prime immagini di Red Dead Redemption 2 su PC, gli autori di Rockstar Games pubblicano un nuovo aggiornamento di GTA Online che contribuisce a rimpolpare di contenuti il già ricco modulo multiplayer di GTA 5 con le sfide Re della Collina e tanto altro.

King of the Hill è la nuova modalità di GTA Online che ci permette di affrontare delle sfide fino a un massimo di 16 partecipanti, con squadre composte da 2 a 4 giocatori. Per parteciparvi, basta selezionare la relativa Serie in Evidenza nel menù di avvio e lanciare la nuova Partita Veloce tra le attività segnalate con l'etichetta "Create da Rockstar". Chi affronterà le partite Re della Collina, fino al 16 ottobre potrà ricevere il doppio dei Punti Esperienza RP e del premio in GTA$.

Tra le novità dell'ultimo update citiamo anche la fiammante Ocelot Jugular, una supercar sportiva esposta nell'autosalone virtuale di Legendary Motorsport. Non meno interessanti sono poi i bonus di GTA$ e RP doppi per chi si cimenterà nelle Attività dei Clienti e nelle missioni di vendita dei carichi speciali fino a mercoledì 16 ottobre: in entrambi i casi, sempre fino al 16 ottobre si potrà ottenere uno sconto del 40% sul Benefactor Terrorbyte e sull'acquisto dei magazzini per carichi speciali.

In ragione dell'arrivo ormai prossimo di Red Dead Redemption 2 su PC, chi si collegherà e accederà con il proprio account del Rockstar Social Club a GTA 5 (o a GTA Online) e RDR 2 (o a Red Dead Online) prima del 12 dicembre potrà ricevere in omaggio una variante esclusiva della Maschera da Assassino in Red Dead Online.