GTA Online: il nuovo Casinò e Resort Diamond è inaccessibile in 50 Paesi

Il Casinò e Resort Diamond di GTA Online ha aperto i battenti da pochi giorni, ma un numero crescente di appassionati di Grand Theft Auto V riferisce di non poter accedere alle attività e ai contenuti introdotti da Rockstar Games con questo importante aggiornamento gratuito.

Nel tentativo di capire cosa stia succedendo, i membri della community di Reddit si sono attivati per raccogliere tutte le informazioni condivise da coloro che si sono visti precludere l'accesso al Casinò di Vinewood e stilato una lista dei Paesi del mondo in cui non è possibile partecipare alla nuova attrazione multiplayer di GTA 5.

Gli Stati interessati da questo "ban" sono all'incirca 50 e coinvolgono una platea potenziale di milioni di giocatori: tra i Paesi coinvolti ci sono infatti Cina, Grecia, Islanda, Polonia, Repubblica Ceca, Corea del Sud, Israele, Iran, Indonesia, Argentina e Algeria. Nella stragrande maggioranza dei casi, si tratta di nazioni in cui vige una rigida regolamentazione sul gioco d'azzardo, mentre in altri Paesi l'esclusione del nuovo Casinò di GTA 5 è legata alla generale ostilità delle autorità del posto per i prodotti d'intrattenimento occidentali (come nel caso emblematico della Corea del Nord).

Ci sono poi alcune eccezioni rappresentate da Stati degli USA come le Hawaii e lo Utah, dove l'espansione è accessibile nonostante le restrittive leggi sul gioco d'azzardo applicate dalle relative amministrazioni, oppure come il Portogallo, dove l'accesso al Casinò e Resort Diamond avverrà solo dopo che Rockstar Games avrà espletato tutte le pratiche necessarie per ottenere la licenza dalle autorità locali.