GTA Online: occhio, un glitch potrebbe intrappolarvi nel Casinò Diamond

Come parte della continua evoluzione alla quale va incontro fin dal lancio, due anni fa la dimensione di GTA Online ha accolto il Casinò & Resort Diamond, una nuova area della mappa dove i giocatori possono prendersi una pausa tra un colpo e l'altro, e partecipare ad un'ampia varietà di attività.

Nonostante le sue porte siano aperte da un bel po' di tempo, l'area soffre ancora di qualche problemino, come evidenziato da un giocatore che qualche giorno fa è stato intrappolato dai personaggi non giocanti. Come potete vedere nel video in calce a questa notizia, al momento dell'entrata ha trovato il Casinò quasi completamente deserto a causa del ritardo di caricamento degli NPC. Quando sono finalmente apparsi, il giocatore si è trovato intrappolato fra tre personaggi, che gli hanno impedito qualsiasi movimento costringendolo a riavviare il gioco, dal momento che GTA Online non prevede un sistema di respawn in situazioni di questo tipo. Alcuni utenti hanno fatto notare che il blocco poteva anche essere aggirato avviando un colpo, il quale avrebbe teletrasportato l'avatar in un altro punto della mappa.

Per fortuna si tratta di un glitch piuttosto raro: le probabilità di rimanere incastrati in quel modo sono minime, inoltre il problema può essere tranquillamente evitato attendendo il caricamento degli NPC. A voi è mai capitato? Prima di salutarvi, segnaliamo che in GTA Online potete anche trasformarvi in animali...