GTA Online vi offre 500 mila dollari: ecco come ottenerli

Questa settimana GTA Online rende omaggio agli amanti dell'adrenalina che amano sfidare la gravità, lanciandosi con un paracadute dall'alta quota oppure eseguendo acrobazie folli su due e quattro ruote.

Tanto per cominciare, sono previste ricompense triple in Atterra e sotterra, modalità che vi chiede di indossare il paracadute, lanciarvi da un elicottero e difendere la vostra zona dagli avversari. Nelle attività di Paracadutismo è invece possibile guadagnare GTA$ e RP doppi e ottenere la maglia Bigness Jackal gratis (gli zaini per paracadute e le scie di fumo sono gratis per i prossimi sette giorni). Inoltre, Rockstar Games offre ben 500.000 dollari a tutti coloro che completeranno 5 acrobazie folli sulla mappa entro il 14 aprile! La somma vi verrà accreditata automaticamente sul conto della Maze Bank.

In aggiunta a tutto ciò, segnaliamo che sono previsti GTA$ e RP doppi negli Incarichi, nelle Sfide e nelle missioni di vendita di Centauri, e che il primo premio della Ruota Fortunata del Casinò è la sportiva di lusso Grotti Itali RSX. Non mancano neppure una lunga serie di sconti, tra cui offerte su proprietà, come garage e hangar, e una serie di veicoli che ti permetteranno di volare alto in tutti i sensi, dagli elicotteri alle supercar pensate per sfrecciare in autostrada.

I giocatori di GTA Online che collegheranno il proprio account del Social Club di Rockstar Games con Prime Gaming riceveranno gratis la stazione sonar per il sottomarino Kosatka e 200.000 GTA$ per aver giocato in qualunque momento questa settimana. Inoltre, i membri di Prime Gaming possono usufruire di altri sconti esclusivi, tra cui l’80%sull’Annis Savestra, il 35% sul Vapid Slamtruck e il 40% sulla moto Maibatsu Manchez Scout.