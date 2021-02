GTA Online offre feste e occhiali luminosi gratis ai giocatori più festaioli

La dimensione ludica di GTA Online si aggiorna ancora una volta per portare a tutti i criminali digitali di Los Santos una valanga di novità, tra cui una nuova imbarcazione, oggetti gratuiti e tantissimi sconti.

Tanto per cominciare, Warstock Cache & Carry ha messo in vendita una nuova imbarcazione d'assalto anfibia, il Nagasaki Dinghy, armata con una potente mitragliatrice calibro .50 fissa. Già che ci siete, non dimenticate di riscattare gratis il Dinka Versus: avete tempo fino al 3 marzo! Rockstar Games ha inoltre ben pensato aiutarvi a scalare le gerarchie militari di Los Santos offrendo GTA$ e RP doppi nelle vendite di carichi speciali, nelle gare stunt, nelle missioni di Simeon, nelle missioni dei DJ e in Sumo.

Questa settimana rappresenta anche il periodo giusto per diventare una leggenda dei rave. Completando una missione di vendita Import/export dal vostro magazzino veicoli riceverete gli Occhiali luminosi blu e magenta gratis (la consegna del premio verrà effettuata dopo l'8 marzo, generalmente entro 72 ore). Inoltre, il Casinò e Resort Diamond offre la possibilità di organizzare delle feste gratis al Music Locker. Il primo premio della settimana è invece rappresentato dalla Vapid FMJ, "un miracolo dell’ingegneria moderna, un’ode alla fibra di carbonio".

Sarete felici di sapere che sono previsti anche una serie di sconti: tutti gli uffici, assieme alle loro modifiche e aggiunte, costano il 60% in meno, i magazzini per carichi speciali e i garage sono a metà prezzo, e i magazzini veicoli sono scontati del 25%.

I giocatori di GTA Online che hanno collegato gli account Social Club di Rockstar Games e Prime Gaming riceveranno gratis la stazione sonar per il sottomarino Kosatka e 200.000 GTA$ per aver giocato in qualunque momento questa settimana. Inoltre i membri di Prime Gaming possono usufruire di altri sconti esclusivi: questa settimana riguardano la Dewbauchee Vagner (80% di sconto) e la Coil Rocket Voltic (70% di sconto).