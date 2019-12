GTA Online: oggetti in regalo a chi gioca durante la Vigilia e a Capodanno!

La Los Santos in continuo mutamento di GTA Online non si prende una pausa neppure durante l'ultima settimana dell'anno: la costola multiplayer di Grand Theft Auto 5 ha infatti appena dato il benvenuto ad una nuova automobile, la Dewbauchee JB 700W, adesso acquistabile presso Warstock Cache & Carry e visibile nell'immagine d'anteprima in alto.

I ragazzi di Rockstar Games hanno anche deciso di fare dei graditi regali ai giocatori più affezionati. Coloro che si connetteranno ai server durante la Vigilia di Capodanno e a Capodanno verranno ricompensati con una serie di oggetti gratuiti: il 31 dicembre verrà elargita la tuta Yellow Reindeer Lights, mentre il 1° gennaio la tuta Neon Festive Lights. La partecipazione durante entrambe le giornate garantirà inoltre l'ottenimento di un ricco pacchetto comprendente il Lancia Fuochi d'Artificio, 20 razzi, snack e giubbotto antiproiettile.

Ne approfittiamo per ricordarvi che potete ancora beneficiare di molti sconti festivi su immobili e veicoli, mentre gli abbonati a Twitch Prime che hanno collegato gli account Social Club Rockstar e Twitch riceveranno un rimborso completo sulla sala giochi di Pixel Pete a Paleto Bay entro 72 ore dall'acquisto e un ulteriore sconto del 10% in aggiunta agli sconti delle feste. Mentre GTA Online continua ad arricchirsi, continuano a circolare rumor sulla presunta data d'uscita di GTA 6.