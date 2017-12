GTA Online: oltre due ore di gameplay da Il Colpo dell'Apocalisse

A oltre due anni di distanza dalla pubblicazione dei primi, apprezzatissimi, cinque colpi,ne ha regalato un sesto ai suoi affezionati giocatori:

Della nuova rapina ne abbiamo già parlato in un articolo dedicato, mentre ieri 29 dicembre Francesco Fossetti e Alessandro Bruni l'hanno giocata in diretta assieme a voi sui nostri canali Twitch e YouTube. Il risultato, è un lunghissimo video gameplay di quasi tre ore che potete ammirare in replica in apertura di notizia. Buona visione! In vista delle future trasmissioni, vi invitiamo ad iscrivervi al nostro canale Twitch, in modo da ricevere una notifica poco prima dell'inizio e poter interagire con la redazione e gli altri utenti della community di Everyeye in chat.

GTA Online, intanto, non va mai in vacanza, e solo pochi giorni fa si è aggiornato ancora una volta per accogliere l'auto Overflod Autarch e per salutare il ritorno della modalità competizione Slasher. Non mancano all'appello tantissimi regali in vista dell'arrivo del nuovo anno.