GTA Online e oltre: Rockstar Games fonda Circoloco Records, un'etichetta musicale

La musica ha sempre rappresentato una componente fondamentale per Rockstar Games, basti pensare all'incredibile cura che la compagnia da sempre ripone nelle stazioni radio della serie Grand Theft Auto, senza dimenticare l'introduzione dei night club in GTA Online con gli aggiornamenti After Hours e Music Locker

Oggi Rockstar rinforza ulteriormente questo legame dando vita alla nuova etichetta musicale CircoLoco Records in collaborazione con CircoLoco, uno dei marchi più noti nella dance music moderna e nel mondo delle feste.

CircoLoco Records debutterà con una serie di EP contenenti brani del primo album dell'etichetta, Monday Dreamin', e proporrà contributi di alcuni personaggi emblematici di tutte le ere di CircoLoco, con nuovi brani di DJ Moodymann del The Music Locker, di Dixon di After Hours, insieme a opere di Carl Craig, Luciano, Seth Troxler, Rampa e di artisti emergenti che rappresentano il futuro della dance music, come Sama' Abdulhadi, Lost Souls of Saturn & TOKiMONSTA, Red Axes e molti altri.

Il lancio del primo EP, Monday Dreamin' Blue EP, è fissato per il 4 giugno. Al suo interno troveranno spazio brani inediti di Sama' Abdulhadi, Kerri Chandler, Rampa e Seth Troxler, insieme a un nuovo remix di "Autonom" di Deichkind curato da Dixon. "Lumartes", il brano di Seth Troxler, è già disponibile su Spotify. Altri EP saranno pubblicati settimanalmente fino all'uscita della compilation completa, in programma per il 9 luglio.