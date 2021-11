GTA Online: ottenete la Statua di pantera giocando The Cayo Perico Heist

Rockstar Games ha svelato le nuove ricompense sulle quali i giocatori di GTA Online potranno mettere le mani durante il colpo di The Cayo Perico Heist.

"Completando una missione preliminare di The Cayo Perico Heist riceverai gli occhiali Luminosi arancioni, e fonti molto affidabili ci hanno informato che El Rubio sta cercando di nascondere una statua di pantera incastonata di gemme nella sua cassaforte. Di conseguenza, questa settimana, coloro che intraprenderanno The Cayo Perico Heist troveranno la statua di pantera come obiettivo principale nel loro primo playthrough. Completando il colpo conclusivo di The Cayo Perico Heist entro il 1° dicembre riceverai la maschera Teschio luminoso arancione".

Confermato inoltre il ritorno delle modalità Salti di rigore di gruppo, Top Fun, Skontro tra Kart, Comitato di benvenuto, Ammazzaerba oltre che delle missioni di Vita da super yacht in cui sarà possibile ottenere GTA$ ed RP doppi. Semplicemente accedendo a GTA Online otterrete la maglietta Still Slipping Friend e 500.000 GTA$ che potrete riscattare entro 72 ore dall'accesso dopo il 2 dicembre.

Posizionandovi tra i primi cinque posti nella serie di inseguimenti per 4 giorni consecutivi otterrete un nuovo bolide, l'Annis ZR350, che è possibile ammirare sullo Slamtruck nel cuore dell'Autoraduno di LS. Oltre ai tradizionali sconti, in occasione del Black Friday troverete una selezione di veicoli in offerta dal 26 al 29 novembre, oltre a uno sconto del 40% su Super yacht e relative migliorie, ristrutturazioni e modifiche. Seguendo questo indirizzo trovate tutti gli altri dettagli sul nuovo aggiornamento di GTA Online.