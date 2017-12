GTA Online: Overflod Autarch, modalità competizione Slasher e regali per l'anno nuovo

Puntuale come tutte le settimane arriva l'aggiornamento di. Questa voltapropone l'auto, il ritorno della modalità competizionee tanti regali in vista dell'anno nuovo. Scopriamo assieme tutti i dettagli.

Overflod Autarch ora disponibile



Se tutto ciò che hai sempre desiderato è essere guardato con occhi pieni di invidia mentre sfrecci lungo Vinewood Boulevard, gli ingegneri della Overflod hanno una proposta da farti. Una proposta di nome Autarch. Progettata per essere veloce e non avere alcuna considerazione per l'ambiente, grazie a questa supercar potrai star certo di attirare l'attenzione mentre passi col rosso, ignori i segnali di stop e metti in pericolo la vita di pedoni un po' troppo distratti. Falla tua oggi stesso da Legendary Motorsport.

Modalità competizione Slasher: Il Ritorno

L'ansiogena modalità Competizione Slasher... è tornata! Preparati per Slasher: il ritorno, una modalità terrificante che vede due squadre impegnate in uno scontro all'ultimo sangue. L'obiettivo? L'annientamento della squadra nemica. I Maniaci sono armati di machete e fucili a pompa e vagano nel buio alla ricerca delle Prede, le quali possono contare solo su delle torce e visori termici. Ma non prendertela comoda, perché i ruoli vengono invertiti ogni minuto finché una delle due squadre non è stata completamente annientata. Ricevi GTA$ e RP doppi in Slasher: il ritorno da oggi fino all'8 gennaio.

Regali per l'anno nuovo e abbondanti nevicate

Il 2017 sta ormai per concludersi ed è arrivato il momento per tirare le somme e riflettere su tutto quello che è successo quest'anno a Los Santos e Blaine County in GTA Online. Ti sei lanciato in acrobazie folli, giri della morte e curve estreme in Stunt da capogiro: Veicoli speciali, ti sei fatto un nome nel commercio illegale d'armi in Traffico d'armi, hai dominato i cieli in Contrabbandieri e hai salvato Southern San Andreas dalla distruzione ne Il colpo dell'apocalisse. Per festeggiare i tuoi successi, aspettati ulteriori articoli sbloccabili nei prossimi giorni per dare il benvenuto all'anno nuovo e goditi il ritorno della magia bianca che tutti stavano aspettando.