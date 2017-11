GTA Online: P-996 Lazer e nuovi Strumenti del Creatore di Gare ora disponibili

: Sembra ieri: rubare un'auto super veloce, dirigersi verso nord, imboccare una rampa di terra a una velocità tale da superare di 60 metri la recinzione posteriore di Fort Zancudo, schivare il fuoco nemico, rubare un Lazer e beccarsi un bossolo da 120 mm dritto nella presa d'aria.

Se sei alla ricerca di un metodo più... legale per includere un P-996 Lazer nella tua scuderia personale o fartelo consegnare da Pegasus Lifestyle Management, il tuo sogno può diventare realtà grazie a Warstock Cache & Carry!

Creatore di Gare Multiveicolo e nuovi Accessori ora disponibili

Preparati ad affrontare una raffica di percorsi perversi creati dalla comunità, grazie ai tantissimi nuovi checkpoint e accessori aggiunti al Creatore di Gare e alla possibilità di creare Gare Multiveicolo personalizzate. Tieni d'occhio il Social Club e scopri quali attività ha in serbo per te la comunità di creatori di GTA Online con l'ausilio delle ultime novità: ostacoli gonfiabili giganti, nuovi enormi tubi stunt aerei e una serie di veicoli appena aggiunti al Creatore di gare multiveicolo, come la Pegassi Oppressor.

Due settimane di Gta$ e RP Doppi (28 novembre - 11 dicembre)

Se i saldi del Black Friday della settimana scorsa ti hanno colpito dritti al portafoglio, abbiamo ottime notizie per te. Da oggi fino all'11 dicembre potrai approfittare di GTA$ e RP doppi in una vasta gamma di attività in GTA Online:

Gare multiveicolo - Sfoggia la tua superiorità in terra, aria e acqua e goditi le ricompense doppie in tutte le gare multiveicolo create da Rockstar.

Missioni per veicoli speciali - Securoserv è qui per voi! Le ricompense saranno raddoppiate in tutte le missioni per veicoli speciali avviate dal portatile del vostro ufficio, da Piano di fuga a Embargo.

Commissioni clubhouse - Dirigiti alla clubhouse del tuo MC e goditi una pioggia di verdoni partecipando a una delle missioni disponibili nella sala riunioni. Un consiglio: non farti troppe domande.

Guerriglia motorizzata - Calarsi col paracadute nel bel mezzo di una guerra tra veicoli armati non è per tutti, ma la fortuna aiuta gli audaci.

Scorte al volo - Spara, saccheggia, domina... e fatti cullare dal pianto dei tuoi avversari in questa modalità cattura aerea per un massimo di 4 squadre.

Due colpi e via - Per una volta potrebbe addirittura toccarti prendere la mira. Elimina uno a uno i tuoi avversari senza sprecare neanche un proiettile e tieni gli occhi aperti: la prossima scorta di munizioni potrebbe essere dietro l'angolo.

Passo dopo passo - Recupera il pacchetto e portalo al traguardo per ottenere più punti possibile. Abbiamo detto che ci sono anche pistole e granate? Ci sono effettivamente anche pistole e granate.

Running Back - L'inafferrabile Corridore deve arrivare fino in fondo e oltrepassare la linea finale con l'aiuto dei suoi compagni, mentre i loro avversari devono fare quel che possono per fermarli, ricorrendo a ogni mezzo e senza mostrare pietà.

Stipendi doppi per guardie e associati - Scala la gerarchia aziendale a velocità smodata grazie agli stipendi doppi per i membri delle organizzazioni.

E come se non bastasse, fino all'11 dicembre la ricerca e la produzione in Traffico d'armi saranno più veloci del 25%, per dare la giusta spinta ai tuoi commerci a Southern San Andreas e anche al tuo conto in banca.

Sconti del momento

È un periodo di grandi sconti in GTA Online, ideali sia per chi ama lavorare in mezzo alla gente sia per chi preferisce la comodità di una sala riunioni. Fino all'11 dicembre, i seguenti articoli saranno scontati del 25%:

Dynasty 8 Executive

Uffici

Garage dell'ufficio (migliorie comprese)

Maze Bank Foreclosures

Bunker

Hangar

Clubhouse

Warstock Cache & Carry

Motrice del COM

APC (sia sul prezzo normale che su quello speciale)

Tampa armata (sia sul prezzo normale che su quello speciale) HVY Nightshark

Half-track (sia sul prezzo normale che su quello speciale)

Dune FAV (sia sul prezzo normale che su quello speciale)

Karin Technical (sia sul prezzo normale che su quello speciale)

Rimorchio antiaereo (sia sul prezzo normale che su quello speciale)

Buzzard d'assalto

Programma Gare Premium e Prove a Tempo

Scalda i motori in vista delle gare premium e delle prove a tempo in arrivo: Gara stunt premium - "Trincea II" (solo per muscle car) Prova a tempo - "Fort Zancudo" (28 novembre – 4 dicembre), e Gara stunt premium - "Corsa al molo" (solo per supercar) Prova a tempo - "Canale di scolo" (5 dicembre – 11 dicembre).

Puoi avviare le gare premium dall'app Partita veloce del telefono o dal cerchio giallo a Legion Square. I primi tre classificati vinceranno un premio in GTA$ e tutti i partecipanti guadagneranno RP tripli. Per partecipare alla gara a tempo, imposta l'indicatore come meta sulla mappa ed entra nel cerchio viola. Batti il tempo di riferimento e verrai premiato con abbondanti GTA$ e RP.