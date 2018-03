GTA Online: Pegassi Tezeract e Vapid Ellie ora disponibili, assieme a tanti bonus e sconti

Puntuale come ogni martedì, è arrivato un nuovo aggiornamento di GTA Online . Questa settimana fanno il loro debutto due nuove vetture, la. Non mancano all'appello tanti sconti, bonus e gare premium. Scopriamo assieme tutti i dettagli.

Velocissima e silenziosa, la Pegassi Tezeract è l'evoluzione dell'automobile. Viene definita come il primo esemplare di una nuova specie aliena giunto tra noi (che non viene in pace). Può essere acquistata da Legendary Motorsport. La Vapid Ellie è invece un fantastico esempio di ingegneria americana, e può essere trovata da Southern San Andreas Super Autos.

BONUS

Il raddoppio delle ricompense nelle gare Hotring continuerà fino al 2 aprile per tutti i partecipanti. Allaccia le cinture, entra in scia e, perché no, provoca pure qualche tamponamento a catena... l'importante è vincere, non partecipare. I CEO potranno incrementare i loro profitti durante questa settimana: le vendite di carichi speciali frutteranno GTA$ doppi. Le guardie e gli associati riceveranno stipendi raddoppiati.

SCONTI

Ogni imprenditore degno di questo nome sa che bisogna avere le mani in pasta ovunque, perciò approfitta degli sconti di questa settimana su diverse proprietà di Southern San Andreas per far partire col piede giusto i tuoi traffici illeciti. Lavorare sempre e non distrarsi mai non fa bene alla salute: approfitta delle offerte da urlo sull'FH-1 Hunter e su una serie di modifiche selezionate per veicoli pronte a mettere il turbo al tuo garage.

Proprietà e Veicoli

Hangar di Fort Zancudo A2 – 50% di sconto

Magazzini per carichi speciali – 50% di sconto

Bunker su Smoke Tree Road - 35% di sconto

Arcadius Business Center - 30% di sconto

Yacht Aquarius - 30% di sconto

FH-1 Hunter (elicottero da combattimento) – 30% di sconto (sia sul prezzo normale che su quello speciale)

Modifiche selezionate per veicoli

Marmitte (sistema di propulsione JATO incluso) – 25% di sconto

Livree – 25% di sconto

Motori – 25% di sconto

Turbo – 25% di sconto

Freni – 25% di sconto

Trasmissioni – 25% di sconto

Spoiler – 25% di sconto

PROGRAMMA GARE PREMIUM E PROVE A TEMPO

Gara premium: Corsa a oscacoli

Partecipa alla gara premium di questa settimana, Corsa a ostacoli, in cui i primi tre classificati ottengono GTA$ extra e tutti i partecipanti ricevono RP tripli indipendentemente dal piazzamento. Puoi avviare le gare premium dall'app "Partita veloce" sul telefono di gioco o entrando nel cerchio giallo a Legion Square.

Prova a tempo: Molo Del Perro

Gareggia nella prova a tempo di questa settimana, Molo Del Perro. Imposta l'indicatore come meta sulla mappa ed entra nel cerchio viola. Batti il tempo di riferimento e verrai ricompensato con GTA$ e RP.