GTA Online e PlayStation Plus: non dimenticate di riscattare i bonus da 1 milione di GTA$

Quando nel giugno del 2020 Rockstar Games annunciò Grand Theft Auto 5 e GTA Online per PS5, mise a disposizione anche un lauto bonus per tutti gli utenti abbonati a PlayStation Plus, ossia 1 milione di GTA$ ogni mese fino all'uscita della versione next-gen del gioco.

Da allora è passata molta acqua sotto i ponti, ma Rockstar Games non ha mai smesso di erogare il bonus, e continuerà a farlo fino al lancio di GTA 5 e GTA Online per PS5 fissato per il prossimo 10 novembre. Lo scorso aprile, tuttavia, la modalità di ottenimento del malloppo è cambiato: mentre prima veniva accreditato automaticamente sul saldo di tutti gli abbonati a PlayStation Plus, adesso agli iscritti è richiesto il riscatto di una promozione specifica sul PlayStation Store.

Se per un motivo e per un altro non avete mai riscattato il bonus, sappiate che non è mai troppo tardi per cominciare. Ci sono ancora diversi mesi a separarci dall'uscita del gioco su PlayStation 5, quindi avete l'opportunità di guadagnare un bel po' di soldi. Mentre vi scriviamo, potete riscattare il bonus di 1 milione di GTA$ di agosto: se siete abbonati a PlayStation Plus e giocate a GTA Online, avete tempo fino alla fine di questo mese per recarvi a questo indirizzo, effettuare il login con il vostro account personale e cliccare su "Abbonati e acquista". Salvate questa pagina ai preferiti, poiché potrete tornarci nei prossimi mesi per riscattare gli altri malloppi.