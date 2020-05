GTA Online, è possibile entrare nella casa di Frnaklin? Ecco una bizzarra strategia

Direttamente dall'universo di GTA Online giunge una nuova bizzarra scoperta da parte della sterminata community di videogiocatori ancora attivi all'interno del titolo a firma Rockstar.

Un utente noto su Reddit come "Preflipped" ha infatti pubblicato sul forum una breve clip video in cui mostra un peculiare escamotage per farsi strada all'interno della casa di Franklin, uno dei tre co-protagonisti di Grand Theft Auto 5. Come potete verificare direttamente in calce a questa news, la procedura elaborata dal giocatore di GTA Online prevede di recarsi sul tetto dell'abitazione, portando con sé un'arma da fuoco. Qui, una volta raggiunta un'area specifica, l'utente ha provato a sparare alcuni colpi verso il basso, sperando di sfruttare l'effetto del rinculo per superare la barriera. Dopo alcuni tentativi, il test è andato effettivamente a buon fine ed il giocatore si è ritrovato all'interno della ricca dimora di Franklin!



Insomma, la community di GTA Online sembra ben lontana dall'aver esplorato tutti i misteri e le potenzialità del comparto online del gioco Rockstar Games. Attualmente, il titolo è al centro di un'interessante promozione: ricordiamo infatti che GTA 5 è gratis su Epic Games Store per un periodo di tempo limitato. Al contempo, è possibile ottenere uno sconto sui prodotti della software house inserendo un apposito codice sconto su Rockstar Launcher.