GTA Online: previste ricompense doppie nelle Gare Stunt di Rockstar!

Archiviata la settimana dell'Indipendenza, in GTA Online è adesso giunto il momento di darsi alla pazza gioia con le Gare Stunt, nelle quali sono previste ricompense doppie. Sono comprese sia le gare stunt create da Rockstar che quelle verificate da Rockstar.

I bonus, ovviamente, non finiscono qui. Le Lotte tra business, gli Incarichi del boss e le missioni di vendita garantiscono stipendi doppi, mentre su una selezione di proprietà e veicoli, tra i quali spiccano il Benefactor Terrorbyte e il Centro Operativo Mobile, sono previsti sconti del 40%. Ecco la selezione completa:

Motrici del Centro Operativo Mobile, ristrutturazioni e moduli

Mammoth Avenger, ristrutturazioni e aggiunte

Benefactor Terrorbyte

Basi operative

Hangar

Uffici

Magazzini per carichi speciali

Bunker

Clubhouse e stabilimenti di Centauri

Night club, ristrutturazioni e aggiunte

Garage del night club

Cosa ve ne pare? Farete acquisti? Una cosa è certa: in GTA Online, in attesa dell'apertura del Casinò e Resort Diamond di Vinewood prevista per quest'estate, le opportunità da cogliere non mancano affatto.