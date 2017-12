GTA Online: prime immagini della nuova rapina Il Colpo dell'Apocalisse

è la nuova rapina diche debutterà oggi (martedì 12 dicembre) su PC, PlayStation 4 e Xbox One, per l'occasioneha pubblicato i primi screenshot ufficiali di questo attesissimo aggiornamento.

Questo l'incipit de Il Colpo dell'Apocalisse: "un pezzo grosso della tecnologia, un membro dell'intelligence idealista, un complottista asociale e un supercomputer nevrotico sono costretti a stringere un'alleanza improbabile per salvare San Andreas dalla distruzione....

Mentre nemici sconosciuti minacciano di scatenare l'apocalisse, tu e la tua squadra criminale dovrete svelare misteri tra le caotiche vie di Los Santos, sul fondo dell'oceano e perfino nelle profondità di Mount Chiliad, in un'epopea online senza precedenti."

La nuova rapina introduce anche veicoli e mezzi inediti come il Jetpack, auto volanti in stile DeLorean e bolidi che strizzano l'occhio alle lussuose auto di 007. Insieme alla rapina arriveranno anche nuove modalità competitive e Sfide Elite aggiuntive. Per saperne di più vi rimandiamo alla nostra prova de Il Colpo dell'Apocalisse.