GTA Online: la Progen PR4 è il primo premio della ruota del Casino Diamond

Puntualissimo come ogni settimana è arrivato un nuovo aggiornamento di GTA Online, che farà indubbiamente felici gli amanti della automobili... d'ogni tipo.

Innanzitutto, da Southern San Andreas Super Autos è ora possibile acquistare la Dinka Blinka Kanjo: "Top di gamma nei suoi giorni di gloria degli anni '90, quest'icona giapponese merita tutto l'amore, le attenzioni e le modifiche estreme che sei pronto a darle". Come la stessa Rockstar Games ci tiene a dire, con quelle orrende linee squadrate e quel paraurti assomiglia a un vassoio da tavola calda.

Di ben altra fattura il primo premio della Ruota Fortunata del Casinò & Resort Diamond, ovvero la Progen PR4 con la livrea rossa e bianca di Redwood. L'auto può essere ottenuta con una settimana d'anticipo rispetto alla sua effettiva messa in vendita da Legendary Motorsport. Si rivelerà perfetta partecipare all'Open Wheel Race Series, il cui inizio è fissato per il 27 febbraio.

Per questa settimana sono inoltre previsti bonus speciali per le Missioni Cargo, il doppio delle ricompense nella modalità Sopravvivenza, e la maglietta Dinka gratis per tutti coloro che accedono ai server di gioco. Di recente, un fan ha realizzato un video celebrativo di GTA Online che ripercorre tutte le espansioni.