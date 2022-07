GTA Online, il prossimo DLC sarà ambientato fuori da San Andreas? Parla un leaker

Stando ad alcune voci di corridoio, GTA Online sta per ricevere una serie di interessanti nuovi contenuti, compresa la possibilità di esplorare nuove location. Sarà vero? Scopriamolo.

L'aggiornamento è stato discusso tra le pagine web del GTA Forum, dove l'utente alloc8or ha spiegato che Rockstar sta lavorando a un nuovo aggiornamento estivo con uscita fissata proprio per questo mese.

Tra i contenuti di questa espansione vi saranno nuove attività di paracadutaggio, apparentemente legate a degli inediti collezionabili, oltre a 26 nuovi slot veicolo per i garage e due nuove armi (tra cui un fucile tattico). Ma la parte forse più succulenta riguarda la menzione a una non specificata attività da svolgere al di fuori dei confini di San Andreas. Per il momento non abbiamo informazioni specifiche in merito, ma alcuni pensano che possa trattarsi di nuove missioni legate all'isola di Cayo Perico. Come sempre vi invitiamo ad aspettare conferme ufficiali, trattandosi di semplici supposizioni.

Il focus di Rockstar, tuttavia, va ben oltre GTA Online. La compagnia americana ha di recente terminato il supporto a Red Dead Online, confermando di fatto quelle che erano le paure dei giocatori ormai da mesi. Questa mossa non è stata casuale: Rockstar vuole sorprendere tutti con GTA VI, e ha quindi bisogno di tutto l'aiuto possibile per la fase di sviluppo.