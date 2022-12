GTA Online: col prossimo update arriverà il Ray Tracing su PS5 e Xbox Series X

Rockstar Games ha da poco annunciato un nuovo aggiornamento per il suo longevo Grand Theft Auto Online, la modalità multiplayer online di GTA 5, grazie al quale sarà possibile osservare un miglioramento grafico notevole sulle console di ultima generazione Sony e Microsoft.

Come dichiarato dallo stesso team di sviluppo nel changelog ufficiale, le versioni PlayStation 5 e Xbox Series X di GTA Online vanteranno presto una feature aggiuntiva quando la modalità grafica "Fedeltà" è attiva. Stiamo parlando del Ray Tracing, il quale sarà presente esclusivamente per i riflessi. Stando alle informazioni diffuse dagli sviluppatori, le 'ray traced reflections' verranno renderizzate in tempo reale sulla maggior parte delle superfici, senza fornire ulteriori dettagli. Chi vuole avere un piccolo assaggio di quello che sarà l'impatto di questa opzione video aggiuntiva può dare un'occhiata all'immagine in apertura della notizia e pubblicata da Rockstar sul sito ufficiale, grazie alla quale è possibile notare il riflesso di un'automobile su di una pozzanghera.

L'update, in arrivo nel corso del mese di dicembre, introdurrà anche l'auto ispirata al passato che prende il nome di Declasse Tahoma Coupe, una serie di migliorie alla gestione dei contatti sullo smartphone iFruit, nuove missioni legate al Casino e la velocizzazione della consegna di veicoli al garage.

In attesa di scoprire la data d'uscita esatta dell'aggiornamento, vi ricordiamo che Rockstar Games ha bandito gli NFT dai server di GTA Online RP.