GTA Online con PS Plus: milioni di GTA$ in regalo su PS4 e tre mesi gratis su PS5

Contestualmente all'attesa notizia della data d'uscita di GTA 5 su PS5 e Xbox Series X/S, Rockstar Games ricorda agli utenti abbonati a PS Plus tutti i bonus per GTA Online previsti su PS4 e PS5.

Come svelato lo scorso anno da Rockstar col reveal di GTA 5 su PS5 e Xbox Series X, il colosso videoludico statunitense ricorda che gli iscritti a PlayStation Plus avranno accesso per tre mesi alla versione standalone di GTA Online su PlayStation 5.

L'offerta, quindi, sarà attiva sin dalla data in cui è previsto l'arrivo dell'aggiornamento next gen del multiplayer di GTA V, ovvero dall'11 novembre: gli abbonati a PS Plus potranno quindi partecipare gratuitamente alle attività competitive e cooperative di GTA Online fino all'11 febbraio 2022.

In virtù della partnership siglata nel 2020 da Sony e Rockstar, i membri di PlayStation Plus possono richiedere un milione di GTA$ al mese fino all'uscita dell'update next gen di GTA Online. Il bonus in questione può essere riscattato all'inizio di ogni mese per ottenere una cospicua somma di denaro virtuale da reinvestire in personalizzazioni, proprietà, veicoli ed equipaggiamenti per il proprio alter-ego.

Da qui a novembre, Rockstar ha già pianificato la pubblicazione di diversi contenuti inediti con gli update estivi per GTA Online.