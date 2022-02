GTA Online su PS5 e Xbox Series X/S: Rockstar svela i miglioramenti e le aggiunte nextgen

Nel lungo messaggio condiviso sulle pagine del Rockstar Newswire per annunciare la data d'uscita di GTA 5 su PS5 e Xbox Series X/S, i rappresentanti di Rockstar Games illustrano le novità ludiche e grafiche delle prossime versioni di GTA Online da fruire sulle console Sony e Microsoft di ultima generazione.

Gli sviluppatori statunitensi confermano che tutte le funzionalità grafiche e innovazioni tecnologiche che caratterizzeranno la campagna singleplayer di Grand Theft Auto V saranno accessibili anche per la componente multiplayer. Gli esploratori della Los Santos digitale di GTA Online su PS5 e Xbox Series X/S potranno contare su nuove modalità grafiche che daranno accesso alla risoluzione fino ai 4K, ai 60fps e a numerose migliorie per texture, distanza di visualizzazione, HDR e Ray Tracing.

Sul fronte strettamente contenutistico, GTA Online per PlayStation 5 e Xbox Series X/S includerà anche la possibilità di saltare il prologo della Storia di GTA 5, un nuovo tutorial e l'accesso al Career Builder, un sistema che proporrà ai nuovi giocatori l'opportunità di immergersi nelle quattro attività dell'esperienza multiplayer (Biker, Executive, Proprietario di Nightclub o Gunrunner), oltre a un cospicuo quantitativo di GTA$ per iniziare la propria esperienza in rete. Le versioni nextgen di GTA Online comprenderanno inoltre un nuovo negozio di auto, l'Hao's Special Works di LS Car Meet, che darà modo agli utenti di aggiornare diversi veicoli (al lancio ce ne saranno 10, di cui 5 del tutto inediti).

Rockstar Games conferma infine che la versione standalone di GTA Online per PS5 potrà essere fruita gratuitamente per i primi tre mesi dall'utenza che possiede una console Sony di ultima generazione. Prima di lasciarvi ai commenti, vi ricordiamo che GTA 5 e GTA Online nextgen saranno disponibili dal 15 marzo su PlayStation 5 e Xbox Series X/S.