GTA Online su PS5 e Xbox Series X: uno store online svela una grande novità

Come segnalato sui social da diversi utenti, è apparsa sulle pagine dello store olandese BOL.com la scheda per i preordini di GTA 5 su nextgen, con tanto di descrizione che sembra rivelare un'importante novità in arrivo su GTA Online per PS5 e Xbox Series X.

Oltre alla data in placeholder e all'immagine generica della copertina di Grand Theft Auto 5 su PlayStation 5 non ancora mostrata da Rockstar Games, la scheda del negozio online europeo presenta una ricca descrizione del kolossal e, a fondo pagina, una lista riassuntiva delle modalità e delle funzionalità accessibili al lancio.

Nella sezione dedicata ai contenuti della versione nextgen di GTA 5, i curatori di BOL.com riferiscono che in GTA Online sarà possibile accedere a lobby multiplayer da 64 giocatori, ossia il doppio degli attuali 32 utenti che possono entrare nella medesima "stanza multiplayer" del titolo su PC, PS4 e Xbox One.

Se confermato, il sensibile aumento nel numero di partecipanti alle lobby di GTA Online su PS5 e Xbox Series X potrebbe anticipare l'arrivo di ulteriori modalità competitive e attività cooperative studiate per ospitare e "intrattenere come si conviene" un così elevato numero di giocatori. A tal proposito, è bene ricordare che Rockstar ha già preannunciato l'arrivo per fine anno di un enorme update di GTA Online che introdurrà, tra le altre cose, anche una location inedita per i Colpi.