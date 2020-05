GTA Online: punizione esemplare in arrivo per i cheater del Casinò

Mentre la guerra aliena tra bande di GTA Online imperversa per le strade di Los Santos, gli autori di Rockstar Games si preparano a comminare una severa punizione per chi ha sfruttato il glitch dei gettoni infiniti del Casinò Diamond.

Sulle pagine del sito del supporto di Rockstar Games è apparsa una nuova sezione che descrive con dovizia di particolari gli interventi che saranno presi dal colosso videoludico statunitense per arginare il fastidioso fenomeno dei cheater del Casinò e Resort Diamond di GTA Online.

Gli utenti che hanno sfruttato questo sistema per ottenere dei gettoni infiniti (e quindi del denaro illimitato) in GTA Online stanno ricevendo dei messaggi ingame che li avvisano, appunto, di questa nuova "ondata di punizioni esemplari". Piuttosto che ricorrere immediatamente al ban degli account incriminati, Rockstar ha infatti deciso di rimuovere tutti i fondi dal conto virtuale dei cheater e di effettuare il totale ripristino dei personaggi utilizzati per sfruttare il glitch in questione.

A chi continuerà a servirsi di questo stratagemma per arricchire il proprio alter-ego anche dopo averne assistito al totale azzeramento dei fondi e dell'aspetto, gli sviluppatori di GTA 5 promettono di comminare delle sospensioni temporanee e dei ban permanenti. Cosa ne pensate delle azioni intraprese da Rockstar contro gli utenti che hanno sfruttato questa falla ingame per acquisire denaro gratis illimitato in GTA Online? Fatecelo sapere con un commento, ma prima vi invitiamo a leggere il nostro approfondimento su GTA Online e il Colpo al Casinò Diamond.