GTA Online: questa settimana GTA$ doppi nella serie Sfide del Bunker e in Occupazione

annuncia l'arrivo di una serie di nuove attività per GTA Online , tra cui GTA$ doppi nellae in, oltre a sconti sulle basi operative e tanto altro ancora...

OCCUPAZIONE

Cavalca una motocicletta volante e prendi il controllo di contesissime zone di conquista in Occupazione, che fa ottenere GTA$ e RP doppi fino al 19 marzo. Più zone riesci a occupare, più il tuo punteggio aumenta, quindi coordinati con la tua squadra per riuscire a conquistare il maggior numero possibile di zone e a mantenerne il controllo.

SERIE DI SFIDE DEL BUNKER

Raggiungi ed entra nel cerchio della serie di sfide del bunker, segnalato sulla mappa (o avvia una modalità Competizione del bunker dal menu di pausa), per ottenere GTA$ e RP doppi infliggendo danni in:

Bunker: Slasher

Bunker: Quattro colpi e via

Bunker: Juggernaut

Bunker: Maestro d'armi

Bunker: Resurrezione

Bunker: Lotta di classe

Bunker: Finché morte non...

Domani, mercoledì 14 marzo, sintonizzati alle 5pm ET (22:00 ora italiana) per seguire la diretta streaming ufficiale di Rockstar Games: giocheremo alle modalità che questa settimana faranno guadagnare GTA$ e RP doppi e ci divertiremo con altro ancora in compagnia di ospiti speciali, i Martinez Brothers e i loro amici. Assicurati di seguire Rockstar Games su Facebook, YouTube e Twitch per tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

Se hai mai sognato di avere al tuo servizio una spietata squadra di mercenari o di poter sferrare un attacco orbitale senza muoverti dal tuo rifugio sotterraneo, fino al 19 marzo Maze Bank Foreclosures è pronta ad aiutarti a realizzare i tuoi sogni grazie a imperdibili sconti su una selezione di basi operative. Puoi anche approfittare di una serie di offerte su velivoli, supercar, veicoli armati e altro ancora.

BASI OPERATIVE

Base operativa del Land Act Reservoir: 30% di sconto

Base operativa sulla Route 68: 25% di sconto

Base operativa di Lago Zancudo: 20% di sconto

SCONTI SUI VELIVOLI

Buckingham Alpha-Z1: 25% di sconto (prezzo normale e speciale)

Buckingham Akula: 25% di sconto (prezzo normale e speciale)

Western Company Rogue: 25% di socnto (prezzo normale e speciale)

RM-10 Bombushka: 25% di sconto (prezzo normale e speciale)

SUPERCAR, VEICOLI ARMATI E ALTRO

Progen T20 (supercar): 30% di sconto

Coil Cyclone (supercar): 25% di sconto

Dewbauchee Rapid GT Classic (sportiva classica): 25% di sconto

HVY APC (militare): 25% di sconto (prezzo normale e speciale)

Karin Technical (fuoristrada, armato): 25% di sconto (prezzo normale e speciale)

Limo con torretta Benefactor (berlina, armata): 25% di sconto

HVY Dump (industriale): 50% di sconto

GARA PREMIUM: POSTBRUCIATORE (SOLO PER MOTO)

Salta in un cerchio di fuoco a bordo di un chopper nella gara premium della settimana, Postbruciatore: i primi tre classificati guadagneranno un premio in GTA$, e tutti i partecipanti otterranno RP tripli, indipendentemente dal loro piazzamento. Puoi avviare le gare premium dall'app Partita veloce sul telefono di gioco o entrando nel cerchio giallo a Legion Square.

PROVA A TEMPO: RATON CANYON

Rischia la vita lungo le rapide di Raton Canyon fino ad arrivare all'Alamo Sea nella prova a tempo di questa settimana. Per partecipare alla prova a tempo, imposta l'indicatore come meta sulla mappa ed entra nel cerchio viola. Batti il tempo di riferimento e verrai ricompensato con GTA$ e RP.