GTA Online: questa settimana è possibile guadagnare fino a 1.350.000 GTA $

Nella settimana del Giorno del Ringraziamento puoi rimpinguare il tuo conto presso la Maze Bank di GTA$ omaggio semplicemente giocando a GTA Online. Guadagnerai 750.000 GTA$ omaggio semplicemente effettuando l'accesso e altri 100.000 GTA$ per ogni altro giorno in cui effettuerai l'accesso fino al 26 novembre.

Giocando tutti e sette i giorni potrai dunque ricevere 1.350.000 GTA$ e permetterti tutto ciò che di meglio hanno da offrire i negozi di Los Santos: dovrai solo aspettare il 3 dicembre, quando i soldi bonus ti verranno accreditati sul tuo conto presso la Maze Bank.

In Sumo (Remix), lo spazio è molto prezioso. La zona di sicurezza si sposta e si restringe e, se vuoi che la tua squadra vinca, devi pensare rapidamente e colpire duro (come magistralmente mostrato qui sotto). Sì, nel frattempo potresti perdere degli amici, ma se non altro in questo modo avrai la certezza di guadagnare GTA$ e RP doppi fino al 26 novembre.

Lanciati in Ricerca e distruzione o recati alla pista d'atterraggio per affrontare un MC rivale in Motogiostra! Non lasciarti sfuggire i GTA$ e gli RP doppi in palio negli Incarichi e nelle Sfide del club. Se invece hai voglia di smerciare un po' di roba extra a Southern San Andreas, approfitta delle ricompense doppie per tutte le missioni di vendita di Centauri.

Inoltre, tutte le guardie e gli associati che questa settimana parteciperanno alle attività delle organizzazioni stando al fianco dei propri datori di lavoro guadagneranno il doppio. Infine, doppie ricompense sono previste questa settimana anche per la "scontrosa" modalità Running Back (Remix).

Sconti su Sportcar, Supercar e altro

Fino al 26 novembre i migliori rivenditori di Los Santos offrono uno sconto del 40% su un vasto assortimento di veicoli altamente performanti tra cui la velocissima Dewbauchee Vagner e la rombante Nagasaki Shotaro, oltre che su una serie di supercar e moto molto popolari, tra cui:

Progen Itali GTB -35%

Truffade Nero -35%

Dewbauchee Rapid GT Classic -35%

Dewbauchee Vagner -35%

Overflod Entity XXR -35%

Vapid GB200 -35%

Declasse Hotring Sabre -35%

Nagasaki Shotaro -40%

Sconti su velivoli selezionati

Semina distruzione come non mai da una fortezza volante pagata appena la metà, visto che per tutta la settimana Warstock Cache & Carry offre il Mammoth Avenger con il 50% di sconto. Approfitta inoltre degli sconti fino al 60% su una selezione di velivoli ed elicotteri:

Sea Sparrow -35%

Mammoth Avenger -50%

Mammoth Tula -60%

Buckingham Pyro -60%

V-65 Molotok -60%

FH-1 Hunter -60%

Sconti su proprietà, unità commando e altro

Preferisci l'eleganza di un ufficio oppure le pareti incrostate di grasso di una clubhouse dell'MC? Non importa, perché non c'è mai stata una così ampia scelta di proprietà, aggiunte e ristrutturazioni a prezzi scontatissimi tra cui scegliere per soddisfare le proprie ambizioni di dominio.

Questa settimana sono poi fortemente scontati anche il Terrorbyte e, per la gioia di chi è cresciuto a cuoio e inchiostro, i capi d'abbigliamento e i tatuaggi di Centauri.