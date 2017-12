Quasi tre anni dopo l'arrivo dei colpi inpropone un update che introduce una nuova attività cooperativa.è uno degli aggiornamenti più complessi ed eccessivi che la software house abbia mai creato...

Oltre alla rapina, il nuovo aggiornamento di GTA Online introduce anche anche il Jetpack e auto volanti in stile DeLorean da utilizzare per Il Colpo dell'Apocalisse. Le novità non sono finite, perchè l'update porterà in dote anche modalità competitive extra e Sfide Elite aggiuntive inedite, per saperne di più vi rimandiamo alla prova de Il Colpo dell'Apocalisse.