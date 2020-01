GTA Online e Read Online da record durante le feste: Rockstar offre bonus e ricompense

Le alte sfere di Rockstar Games invitano tutti i giocatori di GTA Online e Red Dead Online a festeggiare i record della stagione invernale riscattando dei ricchi bonus e delle ricompense ingame per il proprio alter-ego.

Con mezzo miliardo di dollari di guadagni nel solo 2019, GTA Online ha dimostrato di essere una vera e propria macchina da soldi per la Grande R e il comparto multiplayer di Red Dead Redemption 2 non è stato da meno, soprattutto in funzione delle ricche novità contenutistiche che hanno accompagnato l'uscita di Red Dead Online dalla Beta e l'arrivo del kolossal a mondo aperto su PC e Google Stadia.

Per questo, gli sviluppatori statunitensi offriranno dei ricchi bonus in entrambi i giochi. Gli appassionati di GTA Online riceveranno in regalo fino a due milioni di GTA$, la somma più alta mai offerta in regalo fino ad oggi nel gioco: chi desidera riscattare questo denaro ingame, dovrà connettersi ai server del comparto multiplayer di Grand Theft Auto 5 dal 30 gennaio al 5 febbraio per sbloccare il primo milione, con il resto previsto con un bonus gratuito per chi giocherà a GTA Online tra il 6 e il 12 febbraio.

Anche per gli esploratori della Frontiera western di Red Dead Online sono previsti degli importanti regali come l'accesso gratuito ad alcuni Ruoli, degli oggetti speciali per i Ruoli e altro ancora, tra cui citiamo lo sblocco di un Kit da Pistolero tra il 28 gennaio e il 3 febbraio e di un Kit da Cacciatore di taglie per chi si connetterà tra il 4 e il 10 febbraio.