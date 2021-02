GTA Online e Red Dead Online a gonfie vele: nuovo record di giocatori nel 2020

Rockstar Games continua ad andare a gonfie vele grazie alle esperienze multiplayer online incluse nei pacchetti contenutistici di Grand Theft Auto V e Red Dead Redemption 2. La software house statunitense ha infatti registrato dei numeri da record relativi ad entrambi i titoli nel corso dell'anno appena passato.

Il risultato di GTA Online risulta alquanto sorprendente, considerando che l'ultimo esponente della celebre saga open world è stato ormai pubblicato più di sette anni fa. Il 2020 ha però visto l'arrivo di Cayo Perico Heist, l'evento in-game più grande mai realizzato dagli sviluppatori capace di far raggiungere un nuovo picco massimo di utenti connessi in contemporanea. Un altro dato interessante è che più della metà dei giocatori che hanno preso parte al colpo di Cayo Perico hanno deciso di farlo in solitaria. Un dato molto rincuorante per Rockstar, dal momento che si tratta della prima missione di così grande portata a poter essere affrontata in modalità solo: chissà che, come suggerito già nei mesi scorsi, il team non decida di pubblicare in futuro altri contenuti dedicati agli amanti del single player.

Anche Red Dead Online ha assistito ad un flusso record di giocatori, vecchi e nuovi, che si sono immersi all'interno dell'immaginario western targato Rockstar Games durante il corso del 2020. Certamente, in questo caso, ha giocato un ruolo cruciale la pubblicazione in versione stand-alone del comparto multiplayer, con cui sono stati accolti anche quegli utenti che non fossero in possesso di Red Dead Redemption 2.

Come ringraziamento nei confronti dei fan, Rockstar distribuirà una serie di premi da riscattare in-game entro il 12 febbraio in GTA Onine, e non oltre il 15 febbraio in Red Dead Online.