GTA Online, Red Dead Online e metaverso: parla il CEO di Take Two

Questi ultimi, al contrario, continuano a fondare il proprio successo su di una serie di elementi tradizionali, che vedono fondersi un'eccezionale qualità nel gameplay, nella caratterizzazione dei personaggi, nella narrazione, con grandi sforzi sul fronte creativo, grafico e tecnico. Secondo il dirigente, il concetto di "metaverso" è di fatto già applicabile a realtà quali GTA Online o Red Dead Online , ovvero mondi virtuali all'interno dei quali i giocatori possono esprimere se stessi in libertà, divertendosi e mettendosi alla prova

Nel corso di un recente meeting finanziario, il CEO della compagnia, Strauss Zelnick si è detto piuttosto scettico in merito alle possibili direttrici evolutive che caratterizzeranno il mondo dei videogiochi nel corso dei prossimi anni. Restio ad affidarsi a quelle che potrebbero essere infine rivelarsi niente più che mode passeggere, Zelnick evidenzia come negli ultimi anni nemmeno le tecnologie legate a Realtà Aumentata e Realtà Virtuale siano riuscite a mutare radicalmente la natura dell'industria e dei prodotti videoludici.

Dopo il recente annuncio di un' alleanza tra Sony ed Epic Games che ruota attorno il concetto di "metaverso" , il team di Take Two commenta la propria visione relativa al futuro del videogioco.

