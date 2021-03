GTA Online e Red Dead Online: Rockstar cerca esperti di anti-cheat per i suoi giochi

Nel corso delle ultime ore sono spuntati online dei nuovi annunci di lavoro targati Rockstar Games, i quali lasciano ben poco spazio alla direzione che la software house responsabile di Grand Theft Auto Online e Red Dead Online vuole intraprendere con i suoi prodotti presenti e futuri.

Sul portale ufficiale dell'azienda è infatti stata aggiornata la sezione relativa agli annunci di lavoro e tra le figure richieste troviamo anche un Senior Cheat Software Analyst e un Associate Cheat Operations Analyst. Con l'assunzione di queste figure, Rockstar Games vuole non solo migliorare la sicurezza dell'azienda e dei suoi dipendenti (magari quanto accaduto di recente a CD Projekt RED e al suo Cyberpunk 2077 ha allertato più di uno sviluppatore in giro per il mondo) ma punta anche a rendere più sicure le esperienze online. Questi esperti dovranno infatti analizzare il codice di gioco e individuare qualsiasi tipo di trucco utilizzato dai giocatori, così da porre subito rimedio ai cheater e rendere l'esperienza di gioco più divertente per tutti.

Insomma, la volontà di rafforzare questo aspetto delle produzioni lascia pochi dubbi sul fatto che Rockstar voglia puntare moltissimo sui giochi multiplayer online. Dopotutto l'incredibile successo di GTA Online, che è ancora vivo a distanza di anni dal debutto, non può che spingere la software house a voler ripetere tutto con un ipotetico GTA 6.