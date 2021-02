GTA Online, Red Dead Online: grande successo ma Rockstar non lascia il mondo single player

Nel corso del 2020, si è mantenuto costante il grandissimo successo di Red Dead Online e GTA Online, con le incarnazioni multiplayer di Red Dead Redemption 2 e Grand Theft Auto V che hanno raggiunto un'estensione di pubblico record.

Traguardi che tuttavia non sembrano essere destinati a mutare la vocazione di Rockstar Games nei confronti della creazione di universi single player. Nel corso dell'ultima seduta di presentazione dei risultati finanziari di Take-Two, il CEO della compagnia Strauss Zelnick ha infatti rassicurato il pubblico sulla volontà della software house di continuare a supportare sia i titoli dal grande respiro narrativo sia le esperienze multigiocatore. In questo senso, proprio GTA V e Red Dead Redemption 2 hanno segnato il nuovo standard per Rockstar Games.



"Rockstar è sempre stata conosciuta per le grandi storie e le grandiose esperienze single player. - ha ricordato Strauss Zelnick - Nel corso degli ultimi anni ha poi sfruttato in aggiunta una grande opportunità per il comparto multiplayer". Per quanto riguarda il futuro, ha concluso il CEO, "Rockstar può fare entrambe le cose". Qualsiasi sia la natura del prossimo progetto del team, tra l'attesissimo GTA 6 e il tanto rumoreggiato Bully 2, sembra dunque ragionevole attendersi l'adozione di un modello di sviluppo simile a quanto visto con le due ultime grandi produzioni a firma Rockstar.