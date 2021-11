GTA Online: ricompense al Casinò Diamond e un regalo per gli acquirenti di GTA Trilogy

La dimensione in perenne espansione di GTA Online riceve un nuovo aggiornamento. Rockstar Games invitano tutti gli esploratori della componente multiplayer di GTA 5 a completare le nuove attività al Casinò Diamond per ricevere delle ricompense speciali, ma sonolo. C'è anche un regalo per i giocatori di GTA Trilogy.

Partiamo allora dalla consueta tornata dei bonus settimanali per gli utenti di GTA Online. A partire da oggi, giovedì 18 novembre, è possibile ottenere GTA$ e RP doppi negli Incarichi del Casinò Diamone nelle missioni della relativa storia, oltre a delle ricompense triple nella serie di modalità Competizione al Diamond e diamanti nel caveau.

Questa settimana, il Casinò e Resort Diamond sarà quindi l'epicentro delle attività pianificate da Rockstar per intrattenere gli utenti di GTA Online: chi avrà il coraggio e la tenacia di abbattere un camion blindato pieno di diamanti sarà ricompensato con un prezioso carico di gemme preziose. Il completamento del Colpo conclusivo entro il 24 novembre garantisce anche lo sblocco gratis della maglietta Diamond classica rossa. I partecipanti alle serie Competizione al Diamond guadagneranno inoltre delle ricompense triple fino al 24 novembre.

Come specificato in precedenza, inoltre, tutti gli acquirenti di GTA Trilogy Definitive Edition che accederanno ai server di GTA Online potranno ottenere l'iconica Tuta da Carcerato del penitenziario di Liberty City: per riscattare questo capo di abbigliamento, basterà collegare tutti i titoli al proprio account del Social Club. Qualora ve la foste persa, qui trovate la nostra recensione di GTA Trilogy.