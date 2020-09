GTA Online: ricompense doppie e bonus 100.000 GTA$ in regalo

Come ogni venerdì, Rockstar Games annuncia le nuove attività di GTA Online della settimana e del weekend, questa volta con ricompense molto allettanti e un bonus da ben 100.000 GTA$!

Accetta il lavoro sporco dell’Agente 14 e utilizza veicoli armati per mandare all’aria le operazioni e i traffici degli avversari. I novellini di Traffico d’armi possono accaparrarsi un bunker e un Centro Operativo Mobile in offerta da Warstock e recarsi al centro di comando del proprio nuovo COM per avviarle, e completare missioni di rifornimento per sbloccare nuove Operazioni mobili. Guadagnerai somme incredibili in pochissimo tempo! Completa un'Operazione mobile e riceverai 100.000 GTA$ omaggio effettuando l’accesso la prossima settimana.

Ricompense doppie in Traffico d'armi

Armatevi fino ai denti e muovete dei carichi illeciti dal vostro bunker per ricevere ricompense doppie in tutte le missioni di vendita di Traffico d’armi.

Cappellino Warstock gratis

Giocate a GTA Online tra il 24 e il 30 settembre per ricevere gratis in regalo l'ambito cappellino Warstock Cache & Carry.

Ricompense doppie nella serie Sopravvivenza

Lottate contro ondate di nemici sempre più letali nella serie Sopravvivenza Settimanale per ottenere una doppia dose di GTA$ e RP.

Un weekend sicuramente impegnato per i giocatori di GTA Online, che possono divertirsi con una serie di attività esclusive e accrescere il proprio patrimonio in maniera semplice e veloce.