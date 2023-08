GTA Online, settimana dedicata alle due ruote: ricompense doppie e triple

L'aggiornamento di questa settimana in GTA Online ci darà l'incentivo giusto per fare un giro in moto: sfrecciando su due ruote, potremo ottenere GTA$ e RP doppi nelle missioni di vendita dell’MC, usufruire di sconti legati alle moto e reperire ricompense triple dalle attività dei motorcycle club, che rientrino nel limite della legalità o meno.

Dopo la recente introduzione della modalità Assalto a Cayo Perico in GTA Online, è tempo di alimentare il caos su due ruote, acquistando una clubhouse e gli stabilimenti di Centauri. Per di più, le proprietà di Centauri e le relative migliorie possono essere acquistate con il 40% di sconto.

Portando a termine le missioni di vendita dell’MC questa settimana, inoltre, sarà possibile mettere in saccoccia GTA$ e RP doppi. Inoltre, completando con successo una missione di vendita dell’MC nel corso della settimana avremo in omaggio la Maglietta Ride or Die, immancabile aggiunta nel vestiario di un centauro.

Se poi siamo particolarmente avidi, possiamo dare un'occhiata alla bacheca all'interno della sala riunioni della clubhouse e avviare un Incarico dell'MC, oppure gareggiare contro altri rivali nelle Sfide dell'MC per raggranellare GTA$ e RP tripli. In alternativa, possiamo realizzare moto personalizzate per i nostri clienti fino al 30 agosto e ottenere ricompense triple. Un altro metodo per ottenere ricompense triple è partecipare alla modalità Scia mortale.

Mentre inganniamo l'attesa di Grand Theft Auto VI, inoltre, non dimentichiamoci di controllare i nuovi arrivi agli Autosaloni Premium Deluxe Motorsport e Luxury Autos e di provare i nuovi veicoli dell'Autoraduno di LS e del Casinò Diamond: Principe Lectro. Per i giocatori PlayStation 5 e Xbox Series X|S, inoltre, c'è anche uno speciale Veicolo di prova premium e la Prova a tempo HSW.