GTA Online: ricompense doppie su gare per RC Bandito e gare al bersaglio

Questa settimana fatti strada al comando di un'orda telecomandata con ricompense doppie su tutte le 15 gare per RC Bandito. O, se preferisci un approccio più diretto, fai squadra con un altro pazzo con la tua stessa visione delle cose e spara fino a raggiungere il primo posto nelle gare al bersaglio.

Inoltre, all'onestissimo uomo d'affari Martin Madrazo servirebbe una mano con un paio di cose ed è pronto a pagare il doppio chiunque sia disposto a mettere da parte la morale per portare a termine il lavoro. Tieni d'occhio il tuo iFruit per non farti scappare queste missioni Omicidio. Per chi invece preferisce un po' di azione in puro stile GTA Online, anche la modalità La miglior difesa offre GTA$ e RP doppi per tutta la settimana.

Sblocca la maglietta Didier Sachs Falsa

Dopo un rapido salto nel cassonetto sul retro del Binco di Sinner Street, abbiamo trovato una caterva di magliette Didier Sachs false. Gioca quando vuoi durante la settimana per ottenere questo falso di ottima qualità. I tuoi amici non si accorgeranno di nulla!

Questa settimana i collezionisti di veicoli possono ampliare il proprio deposito con il 50% di sconto su tutti i garage da 10 posti e su alcuni veicoli classici. Su tantissime modifiche ai veicoli troverai il 40% di sconto; non farti poi scappare lo sconto sulla RC Bandito da Southern San Andreas Super Autos. Ecco l'intera lista degli sconti validi fino al 3 aprile:

Garage da 10 posti - 50% di sconto

RC Bandito - 30% di sconto

Dewbauchee JB 700 - 50% di sconto

Grotti Turismo Classic - 50% di sconto

Canis Freecrawler - 50% di sconto

Karin Kuruma blindata - 50% di sconto

Nagasaki Ultralight - 50% di sconto

Elicottero d'assalto Nagasaki Buzzard - 50% di sconto

Motori - 40% di sconto

Freni e manovrabilità (veicoli e velivoli) - 40% di sconto

Livree (veicoli e velivoli) - 40% di sconto

Turbo - 40% di sconto

Verniciature - 40% di sconto

Coperture per la RC Bandito - 40% di sconto

Salto verticale (per la RC Bandito e i veicoli dell'Arena) - 40% di sconto

Gara Premium: A Secco

Gara a giri circolari con due curve a gomito a sinistra che non passano mai di moda. La gara premium di questa settimana è A secco, limitata alle muscle car. Solo chi se la sente potrà scommettere 20.000 GTA$ contro altri sette sfidanti e vincere 100.000 GTA$ per il primo posto, 30.000 GTA$ per il secondo oppure recuperare quanto speso con il terzo posto. Tieni d'occhio le gare premium nelle prossime settimane in attesa del ritorno di altre gare classiche.