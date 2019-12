GTA Online: ricompense doppie nelle Gare Stunt e sconti sulle Supercar!

Per chi si sente vivo solo quando spinge il piede sull'acceleratore sfidando i limiti e le forze della natura, la Serie di gare stunt in GTA Online elargisce GTA$ e RP doppi fino all'11 dicembre.

Primo premio della ruota fortunata nel Casinò

Questa settimana il primo premio della ruota fortunata è una Vapid Flash GT, un'auto sportiva progettata per andare a fare la spesa ma anche per sterzare e affrontare i più grintosi rally fuoristrada. Fai un salto nell'atrio del Casinò e Resort Diamond e fai il tuo giro quotidiano alla ruota per provare a vincere quest'auto sportiva oltre a GTA$, RP, abbigliamento e molto altro.

Negozio del Casinò

Non c'è niente di meglio che spendere una bella pila di fiches per un pezzo di arte contemporanea indecifrabile o per una costosissima maglietta e festeggiare una serie di vittorie ai tavoli da gioco. Entrambe trasudano indifferenza verso la ricchezza. "Oh... questo?" Sembrano dire, già annoiati dalla conversazione: "Sì, niente di che." Per fortuna, puoi comprarli entrambi nel negozio del casinò, nell'atrio del Casinò e Resort Diamond.

Sconti su veicoli

Per preparare i tuoi bolidi alle corse più disparate, siamo lieti di offrire fino al 40% di sconto su una serie di veicoli e personalizzazioni che ti porteranno una spanna sopra i tuoi rivali.

Annis S80RR (supercar) – 35% di sconto

Truffade Thrax (supercar) – 25% di sconto

Progen GP1 (supercar) – 40% di sconto

Annis RE-7B (supercar) – 35% di sconto

Emperor ETR1 (supercar) – 40% di sconto

Vapid GB200 (sportiva) – 40% di sconto

Coil Rocket Voltic (veicolo speciale) – 35% di sconto

Annis Elegy Retro custom (sportiva) – 35% di sconto

Declasse Hotring Sabre (sportiva) – 40% di sconto

Obey Omnis (sportiva) – 40% di sconto

Sconti su personalizzazioni

Livree – 40% di sconto

Freni e manovrabilità – 40% di sconto

Potenziamenti motore – 40% di sconto

Turbo – 40% di sconto

Trasmissioni – 40% di sconto

Sospensioni – 40% di sconto

Bonus Twitch Prime

I membri di Twitch Prime che hanno collegato il proprio account con quello del Social Club di Rockstar Games potranno acquistare l'hangar 3499 di Fort Zancudo e il bunker di Lago Zancudo e ottenere, dopo l'acquisto, un rimborso totale sulla proprietà base, otterranno l'80% di sconto sulla Benefactor Schlagen GT e sulla Grotti Itali GTO e anche il 10% di sconto aggiuntivo su tutti i veicoli e i miglioramenti in promozione questa settimana. Per approfittare dei futuri vantaggi, vai sul sito di Twitch Prime e registrati.