GTA Online: ricompense doppie in tutte le modalità di Arena War

Questa settimana, la fortuna aiuta gli audaci a Los Santos: la competizione brutale della serie di sfide di Arena War elargirà GTA$ e RP doppi e anche chi avrà il fegato di mettersi al volante di una Issi Classic per seminare gli sbirri in The Vespucci Job otterrà ricompense doppie.

Se ti va di scatenare una carneficina su ruote vecchio stile, puoi sfruttare i benefici delle ricompense doppie su tutte le modalità di Arena War per tutta la settimana. Ti basta impostare come meta sulla mappa l'icona di una delle serie di sfide dell'Arena, oppure sfruttare l'accesso veloce dal tuo iFruit per catapultarti subito nel mezzo dell'azione. E se è la prima volta che affronti la serie di sfide di Arena War, puoi sfruttare lo sconto di questa settimana del 30% nell'officina dell'Arena.

Che tu sia o meno dalla parte della legge, partecipando a The Vespucci Job potrai assicurarti GTA$ e RP doppi. In questa modalità di gioco, un fuggitivo tenta di scappare al volante di un'elegante e compatta Issi Classic, mentre tutti gli altri, a bordo di volanti della polizia, devono trovarlo e distruggerlo come solo l'LSPD sa fare. Il tutto può finire soltanto in due modi: il fuggitivo conquista tutti i checkpoint, o si ritrova all'obitorio. Se invece prediligi i reati minori, è il tuo giorno fortunato: tutte le rapine nei negozi ti faranno ottenere il 150% di GTA$ in più fino al 12 giugno. Per rapinare un negozio, ti basta entrare, estrarre l'arma e "convincere" il cassiere a separarsi dai suoi incassi. Ti consigliamo di tenere pronta un'auto per la fuga.

Dai una marcia in più al tuo look: colleziona la Maglietta Bravado stilizzata e la Maglietta Canis lupo semplicemente giocando a GTA Online durante questa settimana. Morte, distruzione e caos sono gli ingredienti principali di Arena War, il programma campione di ascolti di Alan Jerome. Per dare il via alla tua carriera avrai bisogno del giusto equipaggiamento: sfrutta lo sconto di questa settimana del 30% su officine, meccanici, veicoli di tutti e tre gli stili (Apocalisse, Futureshock e Incubo) e miglioramenti di Arena War.