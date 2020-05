GTA Online: ricompense doppie e pistole gratis questa settimana

Rockstar Games annuncia le novità della settimana, le ricompense ed i bonus per GTA Online, componente multiplayer di Grand Theft Auto V, ora gratis per sempre su Epic Games Store e scaricabile a costo zero da tutti i giocatori.

Bunker Bonus

Arrivano le serie Sfide del Bunker: una selezione di scontri a fuoco che ti metteranno contro il tuo avversario in uno spazio ridotto. Se hai il coraggio di avventurarti nelle profondità e uscirne vittorioso, otterrai GTA$ e RP doppi.

Sconti e offerte

Ammu-Nation festeggia la settimana delle armi da fuoco proponendo pistole gratis, inoltre anche sconti sui seguenti articoli.

Paleto Forest

Raton Canyon

Chumash

Lago Zancudo

Chumash

Grapeseed

Route 68

Grand Senora Desert

Smoke Tree Road

Thomson Scrapyard

Farmhouse

Bunker Styles

Personal Quarters

Shooting Range

Gun Locker

Progen Emerus – 30% off

HVY Nightshark – 30% off

Överflöd Entity XXR – 40% off

Karin Sultan RS – 40% off

Bonus Twitch Prime

Gli abbonati Twitch Prime che collegano il proprio account al profilo Rockstar Social Club riceveranno la sala giochi di Paleto Bay, oltre all'80% di sconto sul Tula e al -60% sulla Grotti Furia.