GTA Online: ricompense triple e 1.000.000 di GTA$ in regalo

Rockstar Games ha annunciato le attività della settimana in GTA Online, che prevedono ricompense doppie e triple in alcune modalità oltre a bonus esclusivi e 1.000.000 di GTA$ in regalo per gli incarichi quotidiani.

"Immaginati la scena: sei stato incaricato di consegnare a destinazione un veicolo zeppo di esplosivi, mentre gli avversari rischiano la vita e gli arti per farti saltare in aria. La posta in gioco è alta di suo, ma coloro che emergeranno vittoriosi da un adrenalinico giro di Velocità esplosiva porteranno a casa GTA$ e RP tripli. Ragione in più per allacciarsi le cinture e gettarsi a capofitto in questa corsa pirotecnica. In più, guadagna la bellezza di 1.000.000 di GTA$ completando 10 incarichi giornalieri entro il 27 maggio. Puoi trovare gli incarichi giornalieri nel menu Interazione."

Sopravvivendo ai duelli arei in Scorte al Volo riceverete ricompense doppie mentre sono previste ricompense triple negli eventi Freemode, senza dimenticare la doppia dose di GTA$ e RP completando le Operazioni Mobili. La Tuta Jock Cranley Blu è in regalo per tutti effettuando un login entro il 27 maggio, inoltre da Ammu Nation è possibile trovare il cannone pirotecnico e fuochi d'artificio gratis.

Ricche ricompense anche per gli abbonati Twitch Prime che hanno collegato il proprio account al profilo Rockstar Social Club, in questo caso riceverete 200.000 GTA$ a patto di effettuare il login entro il 27 maggio.