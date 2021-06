GTA Online tra ricompense triple e abiti gratis: ecco tutte le novità

Rockstar Games continua ad aggiornare il suo GTA Online, la componente multigiocatore online di Grand Theft Auto V che da oggi accoglie una serie di iniziative che permettono a tutti i giocatori non solo di entrare in possesso di oggetti estetici esclusivi ma anche di triplicare le ricompense che si ottengono al termine di alcune attività.

A partire da oggi e per i prossimi sette giorni, tutte le gare terrestri create da Rockstar Games permetteranno agli utenti di ottenere sia GTA$ che RP tripli. Le vendite di carichi speciali e le Lotte tra business, invece, forniranno ai giocatori GTA$ e RP doppi per i prossimi sette giorni. Se volete rifarvi il guardaroba con qualche nuovo abito potete invece puntare al Pigiama a righe navy e alla Giacca smoking a righe navy, entrambe ricompense gratuite che possono essere sbloccate da qualsiasi utente che effettua l'accesso ai server nel corso dell'evento a tempo. Il team di sviluppo ha anche deciso di proporre un regalo speciale a tutti coloro i quali hanno superato il livello 100 dando loro accesso alla rarissima Giacca smoking a quadri blu, che verrà inviata al vostro appartamento entro 72 ore dall’accesso dopo il 14 giugno 2021. Come se non bastasse, per tutta la settimana potrete provare la fortuna al Casino Diamond e cercare di ricevere in regalo un nuovo bolide, ovvero la Överflöd Entity XXR. Sempre nel corso dell'evento potrete acquistare una serie di veicoli ad un prezzo di favore, così da riempire qualche altro slot del vostro garage

In attesa di scoprire le prossime novità di GTA Online, vi ricordiamo che proprio qualche giorno fa è stata annunciata la data d'uscita di GTA V su PS5 e Xbox Series X/S.