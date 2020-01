GTA Online: ricompense triple per gli eventi Freemode, supercar a sconto e un fuoristrada

Incuranti delle scapestrate indiscrezioni che vorrebbero Rockstar destinata alla chiusura dopo GTA 6, i ragazzi della Grande R inaugurano il 2020 con una nuova serie di iniziative promozionali e di attività per tutti i giocatori di GTA Online.

Dopo aver offerto tanti oggetti in regalo per chi ha giocato alla Vigilia e a Capodanno, gli sviluppatori americani ci invitano a esplorare la Los Santos multiplayer di GTA 5 per ottenere delle ricompense triple (sia per i GTA$ che per i punti esperienza) negli eventi Freemode di GTA Online da qui al prossimo 8 gennaio.

Sempre fino a mercoledì 8 gennaio sono previste delle ricompense doppie per chi si cimenta con le Business Battles e le Serie Bunker. Ad attrarci verso le luci del Casinò e Resort Diamond di GTA Onlineci penserà invece il giro gratuito con la Lucky Wheel, grazie alla quale potremo tentare la fortuna per vincere capi di abbigliamenti speciali, punti esperienza e denaro ingame.

Tra le altre iniziative lanciate da Rockstar per festeggiare il nuovo anno, citiamo infine la possibilità per gli utenti Twitch prima di ottenere gratuitamente la proprietà Pixel Pete's Arcade di Paleto Bay e, per tutti i giocatori di GTA Online, una tornata di sconti sulle Proprietà del casinò e sui principali modelli di supercar e di auto sportive. A proposito di veicoli, il Warstock Cache & Carry è lieto di presentarci l'aggressivo Rune Zhaba, un fuoristrada ATV adatto per tutte le tipologie di gare in cui sono previsti dei passaggi in acqua, nel fango, sulla terra o nella neve.