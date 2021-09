GTA Online: ricompense triple nelle missioni di Lamar e molto altro fino al 6 ottobre 2021

Grandi ricompense attendono i giocatori di GTA Online: dal 30 settembre 2021 e fino al prossimo 6 ottobre, infatti, tutte le missioni di Lamar e le gare terrestri sparse per Los Santos offriranno GTA$ e RP triplicati. Un modo rapido ed efficaci, quindi, per mettere da parte risorse economiche in ampie quantità.

A comunicarlo in via ufficiale è Rockstar Games, che conferma altri interessanti vantaggi per i prossimi sette giorni: sarà infatti possibile ottenere GTA$ e RP doppi giocando in La miglior difesa ed altre modalità di competizione classiche quali Sumo, Mantieni il Passo e Passo dopo passo. GTA$ raddoppiato anche affrontando e vincendo le prove a tempo, giocando nella sfida in evidenza di questa settimana legata a Calafia Way. Per ulteriori approfondimenti su nuove ricompense e sfide, il sito ufficiale di Rockstar rivela ulteriori dettagli su cosa i fan potranno aspettarsi di trovare in questi giorni su GTA Online.

Ci sono anche importanti novità riguardo il trofeo di GTA 5 che non può più essere ottenuto per la rimozione di alcuni job: all'interno di GTA Online sono state reintrodotte per un periodo limitato le gare acquatiche e il paracadutismo, consentendo a tutti coloro che non hanno ancora ottenuto l'obiettivo "Numero Uno" di poterlo sbloccare completando queste due sfide precedentemente eliminate. Rockstar spiega infatti che ciclicamente alcune attività di GTA Online vengono aggiunte e rimosse con lo scopo di migliorare il matchmaking e liberare spazio. In seguito alle lamentele, per molti giocatori si tratta quindi di un'ottima occasione per recuperare il trofeo mancante.

