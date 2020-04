GTA Online: ricompense triple e fino a 1.000.000 di GTA$ omaggio!

Come ogni settimana Rockstar Games ha annunciato le nuove attività e gli sconti per GTA Online, tra cui troviamo ricompense triple in alcune modalità e sconti sugli aerei e GTA$ in omaggio.

In Scorte al volo i giocatori possono ottenere ricompense triple riportando il bottino alla propria squadra, inoltre GTA$ e RP tripli possono essere ottenuti anche in modalità Air Force Zero e Top Fun, inoltre le entrate del mercato nero sono raddoppiate nelle missioni Contrabbandieri fino al 15 aprile.

Effettuando l'accesso su GTA Online riceverete inoltre un bonus una tantum di 500.000 GTA$ per tutto il mese di aprile e 1.000.000 di GTA$ omaggio possono essere ottenuti completando almeno dieci incarichi settimanali. Tornano anche gli sconti su aerei e veicoli:

60% di sconto su Hangar, mobilio per gli uffici, alloggi e officine

50% di sconto su Buzzard d'assalto

60% di sconto su P-996 Lazer

50% di sconto su Principe Deveste Eight

50% di sconto su Benefactor Schlagen GT

Gli abbonati Twitch Prime che hanno collegato il proprio account al profilo Rockstar Social Club riceveranno il 75% di sconto su tutte le varianti della ZR380 e dell'MTL Cerberus dell'Arena. Ricordiamo infine che il 5% degli incassi sugli acquisti di GTA Online e Red Dead Online entro fine maggio verrà donato ad associazioni che si occupano di aiutare i più bisognosi durante l'emergenza Coronavirus.