GTA Online: Rimborso tasse dello Stato di San Andreas e altri incentivi per i giocatori

Le scadenze fiscali si avvicinano e, in seguito all'incremento della popolazione riscontrato durante il 2017, il Ministero del Tesoro diha deciso di offrire un incentivo a tutti i suoi cittadini. Spacciatori, teste calde, piccoli boss, re del crimine... nessuno escluso!

In più potrai approfittare di un nuovo programma statale di rimborsi da dedicare ad acquisti di ogni tipo in GTA Online: dai più sensati, come gli uffici, ai più sfiziosi, come la sportiva sottomarina Stromberg.

Ti basterà effettuare l'accesso a GTA Online in qualsiasi momento dal 16 al 26 febbraio per ottenere un incentivo di 250.000 GTA$. Inoltre, riceverai un rimborso del 10% (fino a un massimo di 1.000.000 di GTA$) per ogni GTA$ speso in GTA Online tra il 16 e il 27 febbraio. Torna dopo il 27 febbraio per ricevere sia l'incentivo che il rimborso.

Gli incentivi da 250.000 GTA$ e i rimborsi verranno depositati sul tuo conto di gioco presso la Maze Bank tra il 27 febbraio e il 6 marzo.