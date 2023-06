GTA Online, rimosse quasi 200 auto: alcune ora accessibili solo su abbonamento

Neanche il tempo di apprezzare l'arrivo dell'espansione San Andreas Mercenaries in GTA Online che il celebre gioco Rockstar Games finisce al centro di una controversia: un grosso numero di automobili è stato infatti rimosso dallo store in-game suscitando malcontento tra gli utenti.

Circa 200 veicoli non sono più accessibili, una mossa che Rockstar aveva già preannunciato in precedenza tuttavia senza specificare l'esatto numero di vetture che sarebbero state coinvolte come parte di un paio messo a punto dagli sviluppatori per "snellire l'esperienza d'acquisto". L'iniziativa dovrebbe aver coinvolto principalmente le auto meno utilizzate dalla community, tuttavia in molti hanno anche già notato che alcuni di questi mezzi sono disponibili soltanto per gli abbonati a GTA Online+ su PS5 e Xbox Series X/S, richiedendo dunque di essere regolarmente iscritti al servizio a pagamento per potervi accedere nuovamente.

La compagnia ha fatto sapere in ogni caso che le macchine rimosse "saranno occasionalmente disponibili in altri modi", senza tuttavia fornire dettagli più approfonditi. In ogni caso il malumore tra i fan non è mancato, considerato inoltre che alcune delle auto tolte erano presenti in GTA Online sin dal suo lancio avvenuto nel 2013. Da specificare, comunque, che i veicoli sono stati rimossi dallo store in-game, tuttavia i giocatori che li avevano acquistati in precedenza continueranno a possederli regolarmente.

Già in precedenza le auto erano state al centro di polemiche: Rockstar aveva cambiato il prezzo dei veicoli di GTA Online, con alcuni valori fissati notevolmente più in alto rispetto a prima.