GTA Online: è ora di riscattare il più grande omaggio di sempre in GTA$

Per ringraziare i giocatori che hanno trascorso parte delle loro festività natalizie giocando a GTA Online, contribuendo quindi alla frantumazione di ogni precedente record stabilito, Rockstar Games ha deciso di elargire il più grande regalo della storia del gioco, ovvero la bellezza di 2 milioni di GTA$.

La ricompensa è talmente grande che la compagnia di sviluppo ha deciso di distribuirla in due differenti fasi. Tutti coloro che accederanno almeno una volta a GTA Online nella settimana tra il 30 gennaio e il 5 febbraio riceveranno la prima metà del malloppo, ovvero 1.000.000 di GTA$. Per ricevere la la somma rimanente bisognerà invece collegarsi a partire dalla prossima settimana, ovvero nel lasso di tempo compreso tra il 6 febbraio e il 12 febbraio. Non spaventatevi se non vedrete immediatamente il denaro bonus sul vostro conto della Maze Bank: l'accredito verrà effettuato entro 72 ore dall'accesso.

Dopo i record per la media giornaliera, settimanale e mensile di giocatori stabilita per due mesi consecutivi a luglio e agosto in seguito all'arrivo del Casinò e Resort Diamond, l'uscita di Colpo al Casinò Diamond a dicembre ha fatto segnare nuovi record, attirando un numero di utenti mai visto prima, sufficiente a rendere dicembre 2019 il mese con più giocatori attivi di sempre.

Non solo in GTA Online, sono previsti bonus e ricompense anche per Red Dead Online, anch'esso reduce dall'incredibile successo delle festività natalizie.