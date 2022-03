GTA Online: risolto il problema con l'importazione dei salvataggi su PS5 e Xbox Series X

Nella tarda serata del 14 marzo, un problema ha afflitto i possessori di GTA Online per PS5 e Xbox Series X/S, impossibilitati a trasferire i salvataggi ed il proprio personaggio su next-gen se in precedenza il save game era già stato trasferito su PC.

Rockstar Games si è subito messa al lavoro e nel momento in cui scriviamo il problema è stato risolto, da oggi dunque è possibile trasferire il proprio personaggio di GTA Online da PS4 e Xbox One a PS5 e Xbox Series X/S, anche se in passato quest'ultimo era già stato importato su PC mentre non è possibile importare i progressi di GTA Online per PC su console, come sottolineato dagli sviluppatori. Ricordatevi in ogni caso che l'importazione del profilo cancellerà cancellerà lo stesso sulla piattaforma originale, non permettendo quindi di mantenere attivo lo stesso profilo su due hardware diversi.

Grand Theft Auto Online è disponibile da oggi in versione standalone su PS5 e Xbox Series X/S, oppure come parte del pacchetto Grand Theft Auto V Story Mode che include anche il comparto single player. Gli abbonati PlayStation Plus possono scaricare gratis GTA Online per PS5 per tre mesi, insieme ad un milione di GTA$ al mese regalati dalla scorsa estate ad oggi.