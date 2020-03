GTA Online, ritorna un famigerato glitch: giocatori lo sfruttano per duplicare auto

Negli anni, gli sviluppatori di Rockstar Games hanno infatti introdotto un'ampia sequenza di espansioni di GTA Online, che sono andati nel tempo ad arricchire l'esperienza di gioco.

Vista l'incredibile ampiezza contenutistica offerta dal variegato universo digitale che corrisponde al nome di Grand Theft Auto Online, non sorprende dunque eccessivamente il fatto che, talvolta, all'interno del gioco possano essere scoperti alcuni glitch o exploit.



Tra questi ultimi, ne figura uno piuttosto famigerato, che tuttavia sembrava essere stato risolto da una patch pubblicata a inizio marzo. Si tratta, nello specifico, di un glitch tramite il quale l'uccisione di un NPC bloccato all'interno di un'autovettura tramite arma da fuoco, a certe condizioni, può determinare la duplicazione del veicolo. Il sistema, prevedibilmente, è stato sfruttato da alcuni dei giocatori per rifornire rapidamente il proprio garage di vetture rare, da conservare o rivendere a prezzo elevato. In seguito all'aggiornamento citato, alcuni utenti hanno trovato un escamotage: dare fuoco all'autovettura anziché utilizzare un'arma da fuoco sembra infatti poter generare il medesimo esito.

Ai giocatori impegnati su Grand Theft Auto Online, ricordiamo che ha recentemente preso il via l'evento Open Wheel Racing di GTA Online, con il quale l'universo delle competizioni automobilistiche è sbarcato all'interno della produzione firmata dagli sviluppatori di Rockstar Games, con un totale di sette diversi in cui contendersi la vittoria del "San Andreas Prix".