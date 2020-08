GTA Online: Rockstar sta cancellando i personaggi di chi ha usato l'exploit dei soldi

Dopo il lancio del Los Santos Summer Special update di GTA Online, i giocatori hanno scoperto un exploit che permetteva di racimolare un grande quantitativo di denaro in poco tempo. La notizia si è diffusa rapidamente e sono in tantissimi ad averne approfittato, alternando l'economia dell'intero ecosistema ludico.

Mettere in pratica l'exploit era piuttosto semplice, oltre che rapido, ma richiedeva l'ufficio CEO più costoso e gli slot per garage/appartamenti 6 e 7 liberi. Tutto quello che bisogna fare era comprare due proprietà specifiche - Unit 124 Popular St nello slot 6 e Unit 1 Olympic Fwy nello slot 7 - per poi entrare nella modalità Creatore. A quel punto, bisognava avviare una Sessione Online a Inviti, raggiungere la Dynasty 8 Real Estate dal cellulare e comprare le due economiche proprietà negli slot 6 e 7.

Ne parliamo tranquillamente poiché l'exploit è stato patchato e non può più essere sfruttato. Rockstar, però, non dimentica, e a quanto pare ha cominciato a punire severamente i giocatori che ne hanno approfittato cancellando in maniera definitiva i loro personaggi. Avete capito bene: molti giocatori stanno condividendo su Twitter e Reddit gli screenshot dei messaggi di Rockstar, che sta provvedendo al reset completo degli account, cancellando personaggi, soldi accumulati e progressi. È il caso di dirlo: fare i furbetti, anche in un gioco come GTA Online, non paga.

Se state cercando un modo per diventare ricchi, vi consigliamo di leggere la nostra guida su come fare soldi velocemente in GTA Online.